Société VOLPE

Saniswiss est une entreprise high-tech fondée par une équipe de professionnels de santé, entourée de microbiologistes renommés. Ensemble, nous offrons de nouvelles perspectives d’innovation et de compétence, destinées à anticiper les tendances et réglementations de demain dans le domaine de l’antimicrobien et plus généralement du contrôle de l’infection.

Notre vocation est internationale et repose sur cinq pôles complémentaires : l’innovation, l’industrie, le marketing, le service et la formation, principalement dans les domaines de la santé, mais pas uniquement.

A travers notre réseau de filiales et de distributeurs dans plus de soixante pays, nous perpétuons l’exigence de Haute Qualité de nos produits manufacturés, moteur de notre succès.



Combattre le microbe durablement :

Les germes sont une menace croissante dans les milieux de la santé. De nouveaux foyers d’infections émergent, pendant que la résistance

des germes augmente, accroissant les mesures de précautions sanitaires.

Bien que la science ait fait d’énormes progrès au cours du siècle dernier, dans la lutte contre les infections en améliorant l’efficacité des désinfectants, nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis. La plupart des substances chimiques actives proposées par les fabricants de désinfectant pour combattre les microbes sont à l’origine de dégâts environnementaux qui menacent notre santé et notre planète. Les produits à usages uniques représentent une pollution en raison de matériaux chimiques employés. Les organisations gouvernementales et les scientifiques tentent d’orienter l’industrie vers de nouvelles éco-solutions plus respectueuses de notre santé et de notre environnement.

La Suisse, pionnière dans le domaine, a introduit il y a plus de dix ans une écotaxe carbone : « taxe COV » pour chaque désinfectant contenant des « Composés Organiques Volatiles ».

Tandis que nous léguons aux générations futures un monde pollué et des germes résistants, Saniswiss s’est donné pour vocation de répondre à ces nouveaux défis depuis 2006. En développant des technologies novatrices, nous participons activement à cette amélioration en offrant des solutions alternatives modernes, respectueuses de l’environnement et de la santé sans créer de nouvelles résistances aux germes.

Pensez vous aussi aux générations futures en optant pour les produits high-tech Saniswiss.



