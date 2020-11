Sofian BENZOUAOUI

Nouvellement diplômé en ingénierie physico-chimique des matériaux à Polytech Sorbonne, jai pu découvrir le monde du travail à travers différents postes me permettant dacquérir des compétences dorganisation, de rigueur et d'esprit déquipe. Par ailleurs, mes stages, dans les domaines de la R&D des matériaux et de consulting, témoignent de mes aptitudes techniques et managériales. Passionné par les langues et les voyages je parle anglais. J'ai également de bonnes bases en allemand. De nature dynamique, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle.