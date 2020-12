Sofiane BOUCHICHA

Bureau de comptabilité et commissariat aux comptes, offre ses services pour toutes types d'entreprises ou personnes physiques, soit :

- Commissariat aux comptes: Certification des comptes,

-Tenue de la comptabilité et préparation des états financiers;

-Elaborations des déclarations fiscales (liasse fiscale ,G50, G13.......ect) régime réel et IFU .......ex

-Assistance et conseil fiscal

-Traitement des salaires et élaboration des déclarations social CNAS , CACOBATH....... .....), Les fiches de paie(ATS. RELEVE DES EMOLUMENTS)

-Etude technico-économiques

-Bilan prévisionnelle

-Assainissement des comptes, et mise a jour de la comptabilité.

مكتب محاسبة ومحافظ حسابات يعرض عليكم خدماته. مسك التسجيل المحاسبي للشركات . والاشخاص. التصريح برقم الاعمال . كناص. معالجة الاجور، مسك السجلات القانونية المتعلقة بالمحاسبة وبالاجور، المصادقة علي الحسابات. ...... الخ



Mes compétences :

Fiscalité

Conseil juridique

Finance d'entreprise

Comptabilité

Etudes divers