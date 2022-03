Sofibef UVIRA (FIZI)

VISION DE SOFIBEF :

« Territoires paisibles où les droits humains en général et ceux des femmes en particulier sont

respectés et le développement socio-économique durable de tous sont assurés à travers la participation

de la femme »

MISSION DE SOFIBEF :

« Accompagner la femme et autres membres de la communauté pour la défense des droits humains en

général et ceux de la femme et de la jeune fille en particulier, en soutenant les efforts de pacification et du développement

socio-économique en territoire de Fizi et Uvira ».

VALEURS DE SOFIBEF :

Impartialité

Crédibilité

Professionnalisme

Rigueur

Transparence

Neutralité

Visibilité

Redevabilité

BENEFICIAIRES DE SOFIBEF

Les femmes de Fizi et Uvira regroupées au sein des GSFs et dautres femmes et filles en situation

difficile

DOMAINES DINTERVENTION.

1. Genre, Droit Humains et promotion de la paix

2. Développement socio-économique

3. Développement organisationnel

4. Protection de l'environnement et securité alimentaire.