Sofie FOUGERAY CASAMAYOU (SOFIE FOUGERAY)

Bonjour,



Je pense que c'est grâce à mon ouverture d'esprit, le plaisir de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, peut-être aussi l'envie de relever de nouveaux défis...je pense que c'est un peu tout ça qui m'a mené dans le tourisme, dans le graphisme, au milieu de nombreux projets...



COMPETENCES TECHNIQUES :

*Logiciels graphiques:

(maîtrise) Indesign, Photoshop,Illustrator,Xpress

(connaissances) Dreamweaver, Fireworks, Flash

Environnement MAC &PC

Connaissances de la chaîne graphique



* Logiciels divers (Tourisme et autres) :

Word, excel, Powerpoint, SAP, CRM, Amadeus



GRAPHISME :

* Graphiste (création maquette)

* Maquettiste (exécution de maquette)

* Traitement photos (Chromie/retouche/montage)

* Assistante DA (suivi création de brochures de voyages)



blog : http://www.mademoiselle-so.com/



TOURISME/INFORMATIQUE :

* Attachée projet

* Assistante clientèle

* Assistante commercial



TRAITS DE CARACTERE : On a dit de moi...

Acharnée, ouverte d'esprit, bonne humeur et humour, esprit d'équipe, volontaire, créative, à l'écoute, facilité d'adaptation.



PASSIONS : La photographie, la lecture, l'écriture, le Japon, les arts martiaux.



Mes compétences :

Maquettage

Graphisme

Gestion de projet

Print

Assistanat commercial

Commercial