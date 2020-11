Sofien MAATOUK

Expert en production Marketing & communication graphique et marketing; une expérience professionnelle au sein du pôle Marketing & développement des affaires qui m’a permis, sans aucun doute, d’élargir mon domaine de compétence. Au cours de ces années, j'ai été amené à articuler mes objectifs autour de quatre grands axes: cibles commerciales & Marketing, innovations, rentabilité, management des équipes et de projet.

Mes qualités d'organisation, ma réactivité et mon leadership sont des atouts qui m'ont toujours été favorables dans l'exercice de mes projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Design graphique

Trade marketing

Marketing

Stratégie digitale

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Développement produit

Branding

Design Packaging