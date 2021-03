Sofiene ACHOUR

Je suis titulaire dun diplôme de doctorat en Chimie de l'Université de Tunis El Manar (Juillet 2018). Je suis aussi titulaire dune Maitrise en Sciences Physiques et dun Master en Chimie Organique à la Faculté des Sciences de Tunis. Ma thèse de Doctorat est portée sur « létude des réactions de composés insaturés catalysées par les complexes du Ruthénium ». Durant mon cursus universitaire, jai étudié les mécanismes de plusieurs réactions multi-étapes dhydrogénation et disomérisation. Les résultats mont permis délucider les mécanismes de chaque réaction et de mettre en valeur les phénomènes qui expliquent la sélectivité. Lanalyse de la distribution de la densité électronique des complexes (NBO) ma permis davoir des indications sur la nature des liaisons chimiques et le degré dactivation des liaisons complexées dans différents catalyseurs utilisés dans ces réactions. Tous les calculs ont été menés par le logiciel Gaussian 09.

Lors de mes deux stages que jai effectués au laboratoire « ITODYS » à lUniversité Paris Diderot (France en 2015) et au département de Chimie et Sciences Biomoléculaires de lUniversité dOttawa (Canada en 2016), jai pu améliorer mes connaissances en effectuant des calculs de hautes performances sur Wooki cluster composed of ~1000 core CPU and ~10000 core GPU. Les travaux que jai menés au cours de la thèse ont fait lobjet de deux articles et cinq communications par poster. Je suis aussi sur le point de publier cinq autres manuscrits dont trois je suis le premier auteur. Jenseigne les séances de travaux pratiques de la chimie générale à Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs El Manar depuis septembre 2015 et j'enseigne depuis octobre 2020 à l'Institut Maghrebin des Sciences Economiques et de Technologie (IMSET, Honoris United Universities) les cours et les travaux dirigés de la chimie générale et la chimie organique pour les niveaux : BTS Bioanalyse et contrôle (Programmes grandes écoles-CNAM Paris), BTS Contrôle qualité dans les industries agroalimentaires et BTP en Préparateur en Pharmacie.

Mon champ de compétence sarticule autour de lapplication des méthodes théoriques pour l'étude des propriétés électroniques et spectroscopiques (TD-DFT et lanalyse des spectres IR theoriques). Jai aussi proposé des mécanismes réactionnels en catalyse homogène et de la rationalisation des résultats expérimentaux pour estimer le comportement des catalyseurs non testés de façon expérimentale. Ma principale compétence est lanalyse approfondie de la zone dinfluence de létat de transition. Les informations que lon tire sont les clés qui expliquent la réactivité et la sélectivité du catalyseur.