Soha BERNY

Ayant vécu en Inde, aux Emirats Arabes Unis, en Tunisie, et enfin réalisé mes études supérieures en France, le tout en ayant gardé des liens forts avec mon pays natal la Belgique, mon profil est multiculturel et cosmopolite. Très tôt, mon intérêt pour la finance a été le centre de mes projets professionnels, ce qui se concrétisera par lobtention prochaine dun double diplôme dingénierie financière et daudit et contrôle de gestion. Mes deux années et demie dexpérience professionnelle se complètent avec mon enthousiasme et ma motivation.