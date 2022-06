Soifiati ALI

Après avoir occupé diverse postes en génie climatique et après avoir pris 4 ans pour me consacrer entièrement à ma famille, me voilà de retour plus déterminée que jamais à atteindre mes objectifs. Et le poste de Chef de projet CVC me correspond le plus car ce blanc de 4 ans m'a permis de travailler sur mon organisation, booster encore plus mon esprit d'écoute mon sens relationnel et mon sens d'analyse et d'acquérir des nouvelles approches techniques pour mieux m'épanouir dans mon travail. De nature optimiste et positive dotée d'une excellente capacité d'adaptation, Je compte mettre en oeuvre avec beaucoup s'enthousiasme tout ce qui est nécessaire et approprier pour relever tous les défis et réussir les challenges avec succès au sein d'une entreprise innovante capable de relever les défis avec moi.



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Gestion de projet

Environnement

REVIT