Créée en 2005, la société Sol Inter est spécialisée dans le coulage de chapes liquides et fluides, et dans la pose de planchers chauffants électriques et hydrauliques. Elle est titulaire des agréments chape liquide Anhydritec ® et chape fluide Vicat.



Sol Inter intervient pour les professionnels et les particuliers, en neuf et en rénovation. Avec treize poseurs qualifiés, elle réalise des prestations soignées avant une grande réactivité.

Basée à Viry-Châtillon, Sol-Inter intervient en Ile-de-France, mais également en région.

Vous souhaitez un devis, un conseil ? Déposez votre message, une réponse vous sera apportée dans 48 h maximum.



Notre sens du service, ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

« J’ai beaucoup apprécié la qualité de la communication avec Sol-Inter, qui a su poser les bonnes questions en amont afin d’éviter toute mauvaise surprise par la suite. » Christian Griache, chape fluide ciment sur plancher chauffant dans une maison ancienne.

« Nous avons choisi la société Sol-Inter car elle dispose d’un agrément chape liquide. Ses tarifs sont accessibles et le niveau de service irréprochable. Nous apprécions particulièrement la réactivité et la fiabilité de Sol-Inter. » Groupe GCC.



Nos compétences

Plancher chauffant hydraulique

Plancher rayonnant électrique

Chape allégée

Chape liquide

Chape fluide

Chape recharge



