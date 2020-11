Solange ATLAN

Je souhaite offrir mes services à une société désireuse d'optimiser ses achats.

J’ai exercé ma profession de responsable Achats dans des domaines technologiques ( automobile, plasturgie, chimie, médical) tant au sein de grands groupes : FORD, VALEO ,SARA LEE,HUTCHINSON, ALSTOM que de PME.

Je sais et j’aime manager des équipes. J’ai l’habitude et la maîtrise de la coordination d’équipes projets internationales et multiculturelles. En vingt ans d’expérience, grâce à mes connaissances et à mes aptitudes en négociations tant françaises qu’internationales, j’ai obtenu des résultats probants :



· réduction des coûts ( 20% chez Ford, 8% chez Valeo, de 20 à 40% chez Labco,6 à 20% chez Hutchinson)

· amélioration des délais de livraison (de 3 mois à 6 semaines chez Sara Lee)

· réduction des stocks ( de 2 mois à 3 semaines chez Sara Lee)

· règlement à l’amiable des conflits avec les fournisseurs dans tous mes postes



Mes compétences :

Négociations

International

Management

Achats