Solange BOUVY

J'ai commencé ma carrière en enseignant le Français en Allemagne à des lycéens et à des adultes.

Après une expérience de plus de 30 ans comme Assistante de Direction Trilingue Allemand-Anglais, ma langue préférée reste l'allemand ; je l'ai étudiée avec passion.

C'est cette passion que je souhaite transmettre aujourd'hui en l'enseignant de la maternelle au lycée.

Idéalement, je me vois contribuer à l'organisation administrative dans un établissement scolaire, tout en y assurant des cours.

D'autre part, je vous offre aussi mes compétences en assistanat de direction.



Mes compétences :

Assistanat de directeurs généraux

Traduction anglais français

Autonomie

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Enseignement langues

Traduction allemand français

Microsoft Office

Relations internationales

Gestion de projet

Discrétion

Excellent relationnel

Sens du service et de l'engagement

Force de proposition

Adaptabilité