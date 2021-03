Conseillère en gestion de patrimoine depuis 1989, Solange Dahan doit sa réputation à la satisfaction de sa clientèle.

La performance, l'expérience, la confiance et la proximité ont fait la notoriété de son cabinet, Prado Invest Patrimoine.

Son équipe d'experts apporte conseil et solutions personnalisées et contribue à l'optimisation du développement de votre patrimoine.