Mes compétences :

Mise en place d'une politique qualité

Gestion et développement d'une gamme de produit

Gestion de la relation client / fidélisation

Management d'équipe

Sourcing et gestion des fournisseurs en Asie

Analyse de ventes et recommandation

Pilotage et suivi de projets

Mise en place d'un plan marketing

Pilotage de budgets

Sens de l'organisation

Vente