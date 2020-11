Théâtre forum



Plus envie de subir et d’accepter certaines situations ?

Comment faire pour que ça se passe autrement ?



Créons ensemble des saynètes

Partageons-les

Cherchons des solutions

Agissons







Jam en scène est un projet créé en 2014, pour promouvoir l’outil du théâtre forum, dans divers établissements.



Le but est de proposer un temps, un espace supplémentaire et différent : d’écoute, d’expression libre, d’échanges, de réflexions, de recherches et d’actions.



Cet outil permet à chacun de prendre du recul, d’avoir un autre regard et d’alimenter une réflexion sur des situations de la vie quotidienne. Lutter contre une certaine forme de passivité et/ou de violence.



Un théâtre forum est créé par le groupe en mettant en scène ensemble des saynètes à partir de situations réelles qui vous mettent en difficulté dans la vie quotidienne.

C’est repérer ce qui ne se passe pas bien, ce qui n’est pas normal de subir pour pouvoir agir.

C’est comprendre et prendre conscience du pourquoi on en est arrivé là.

C’est faire évoluer, changer une situation.



Solenn Aubry propose aujourd’hui de faire découvrir, partager, initier et encadrer des ateliers de théâtre forum dans divers établissements.

Les ateliers s’adressent aux résidants, aux jeunes, (etc.) et aux professionnels, mais il s’agit d'ateliers distincts.



www.jamenscene.com