Solenn GAUTERON

Résumé : Etudiante en génie de modélisation en mécanique des fluides et des solides efficace, exploitant ses solides connaissances scientifiques pour faire évoluer des projets.



Détaillé : Je suis actuellement en dernière année d’école ingénieur préparant un Master en Ingénierie avancée de Modélisation, à Seatech (à Toulon) afin de devenir Ingénieur calcul. En parallèle, j’effectue un Master de recherche en Physique des matériaux, mécanique et modélisation de Mines Paritech (à l’université de Nice). Je m’évertue donc à trouver une thèse ou un premier emploi en tant qu'ingénieur calcul au sein d’une industrie, à partir du 01 novembre 2019.



Mon programme de master actuel se prénomme « Modélisation, Calcul des fluides et structures » et développe des compétences transversales tel que les méthodes numériques des éléments et des volumes finis, le calcul parallèle, les algorithmes stochatisques. Ces cours permettent de développer et d’utiliser des outils pour la simulation et pour l’ingénierie avancées en conception de structures, pour l’étude des fluides et de leurs interactions.



Rigoureuse, sérieuse, volontaire et sociable, vous pourrez compter sur ma motivation sans faille pour occuper des poste qui représente pour moi une réelle opportunité. De plus, mes expériences antérieures dans diverses activités associatives ont amélioré mes compétences de coopération, tout en étant capable de travailler tant bien de façon autonome, que de façon efficace en équipe. J'ai le sens de l'effort, de la persévérance et je serais très enthousiaste à apprendre de nouvelles choses.



Mes compétences :

Bookkeeping

Financial Analysis

Project Management

Risk Management

ANSYS

Abaqus Unified FEA

Autocad

C Programming Language

C++

CUDA

FORTRAN

Matlab

Microsoft Excel

Python Programming