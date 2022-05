Solenn GOURMELIN

" Responsable clientèle souriante, motivée et rigoureuse, recherche annonceurs dynamiques pour s'épanouir pleinement. Ayant le sens des responsabilités et surtout le goût du challenge, je suis à votre disposition pour envisager, ensemble la possibilité d'une collaboration à long terme."



Forte d' une expérience de 10 ans en tant que responsable clientèle, chef de publicité sénior en agence sur Paris, Malte et Tours, me voici de retour dans ma Bretagne natale (Vannes).



Alors n'attendez plus !

Et demandez-en plus sur Mediapilote, l'agence drôlement sérieuse !

3ème agence de conseil en communication globale et digitale du grand ouest. Mediapilote c'est plus de 50 experts répartis dans 9 agences.



Mes compétences :

Affiliation

Communication

Communication - Marketing

Management

Marketing

Organisation

organisation evenements

Presse

relation publique