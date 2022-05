Solenn GUYON

Spécialisée dans la communication et l'organisation événementielle :

- conception d'un événement sur mesure (lancement de produits, séminaires, voyages, salons...)

- visibilité des commanditaires sur un événement d'envergure

Spécialisée dans la gestion de structure de loisirs (stade, salles de spectacles...)

- Conception des outils de communication

- Coordination des relations médias

- Rédaction des articles, entrevues, communiqués

- Communication sur les réseaux sociaux





Secteurs :

OSBL

Agences de Communication

Organisateur d'événements

Exploitants de salles (spectacles, congrès, séminaires)

Département des commandites d'une entreprise

Agence réceptive

Secteur touristique

Secteur des loisirs



Compétences :

• Excellentes capacités de rédaction

• Savoir faire dans la planification, l’organisation et la coordination d’événements

• Capacité à former des équipes, à monter un projet, le mettre en place, le suivre et l’évaluer

• Aptitude relationnelle avec les différents interlocuteurs : fournisseurs, partenaires, collègues…

• Capacité d’écoute, d’apprentissage et d’adaptation rapide

• Autonome, débrouillarde, capable de travailler sous pression et avec un minimum de supervision

• Rapidité d’exécution et excellentes capacités à gérer les priorités

• Disponibilité, flexibilité, adaptabilité et professionnalisme

• Langues : français – anglais

• Informatique : Mac et PC, MS Office, Adobe Contribute, Publisher, Access, Photoshop, Filemaker, Illustrator (base)



Mes compétences :

Administration

Communication

Culture

Développement de projets

Humanitaire

Logistique

Management

Management d'équipes

Management sportif

Marketing

marketing sportif

Organisation

Relations publiques

Sport

Tourisme

Tourisme solidaire

Voyages