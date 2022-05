Solenn LE MINOUS

Curieuse, dynamique et rigoureuse, je parle couramment l'Anglais et l'Espagnol en plus de ma langue maternelle. J'aime m'investir à 100% dans les projets qui me tiennent à cœur et suis vivement intéressée par le développement durable. je souhaite m'épanouir au sein d'une équipe stimulante tant dans un environnement local qu'international. Je suis mobile, j'aime voyager et souhaite lier travail et passion. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Droit de l'environnement

Veille réglementaire

Droit international et de l’Union européenne

Recherche de partenaires

Recherche documentaire

Recherche de financement

Gestion de projet

Ingénierie territoriale

Droit de l'urbanisme

Développement durable

Droit des collectivités territoriales

Développement économique

Analyse territoriale