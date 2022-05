Solenn LEQUILLERIER

Dans le cadre de mon Mastère Achats et Logistique en alternance sur deux ans à l'école PPA (Pôle Paris Alternance), je suis à la recherche d'une entreprise de la filière cosmétique et parfumerie pour réaliser mon alternance. Cette formation se fera au rythme de 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école à compter du 21 janvier 2017.

J'espère pouvoir correspondre aux besoins d'une entreprise de mon secteur afin de poursuivre mon objectif professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Achats

GANTT Project

Logiciel de gestion des stocks

Négociation

Marketing

Gestion et logistiques

Gestion de projet

Gestion du personnel

Développement Commercial

Stratégie B to B

Vente

Management

Secteur cosmétiques

Parfums