Je suis actuellement commerciale chez BK Event, concepteur et fabricant de stands d'exposition réutilisables, sur le secteur de la Bretagne. Développement du portefeuille et prospection auprès des PME-PMI, collectivités et grands comptes, tous secteurs d'activités confondus.



J'ai voyagé en Asie entre août 2013 et juin 2014 : Renforcement linguistique en anglais et découverte culturelle.



Commerciale pendant 2 ans chez ACTM-Trailor (puis GBI - Groupe BEHM International apres fusion), j ai commercialise des vehicules neufs semi-remorques et remorques sur le secteur Grand Ouest (une vingtaine de departements), aupres de clients professionnels des Travaux Publics et Transporteurs.



Le groupe Behm (marques ACTM Behm Titan et Kaiser) fabrique des remorques et semi-remorques, porte-engins, plateaux, bennes, porte-conteneurs, et autres vehicules specifiques.



Après un Master en Commerce International spécialisé dans les échanges avec l'Amérique Latine, j'ai travaillé un an et demi en tant que commerciale pour la société ATSC. En charge des ventes de la section EPI - Équipements de protection individuelle - dans cette petite entreprise, j'ai aussi choisi mes fournisseurs et négocié références et prix, en France comme à l'étranger.



Mes stages effectués en Angleterre et en Argentine dans le secteur viticole, ainsi qu un voyage de 7 mois en Amerique Latine, me permettent d'échanger et de négocier en Anglais et en Espagnol.



N'hésitez pas à me contacter par mail (solennleray@yahoo.fr)

Solenn Leray