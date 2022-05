Solenn MARCHAND

Traductrice et linguiste anglais>français depuis plus de 15 ans, je suis spécialisée en localisation et rédaction de contenu web et mobile.

J’interviens dans l’ensemble des activités de la fonction : traduction, relecture, assurance qualité, terminologie, etc.

Rodée aux outils et aux problématiques spécifiques de la localisation, ma rigueur et mon sens du détail me permettent de fournir des contenus de qualité, tout en respectant les délais et en mettant l’accent sur l’essentiel : l’expérience utilisateur finale.