Solenn THAMIN

Rigoureuse et organisée dans son travail.

Dotée d'une curiosité intellectuelle, je ne demande qu'à enrichir mes connaissances.

Après plusieurs expériences en tant que conceptrice commerciale en magasin de cuisines, salles de bain et aménagements d'intérieur, où j'ai pu suivre et coordonner mes projets de A à Z, j'ai toujours l'envie de relever de nouveaux challenges.



Ma Motivation, ma rigueur et mon organisation dans mon travail sont de véritables atouts pour une entreprise. Grâce à ma détermination pour relever de nouveaux défis et le goût du travail en équipe, j'apprends vite et m'adapte rapidement aux nouvelles situations.



Mes compétences :

Conseil clientèle et vente

Créativité artistique

Vente

Agencement d'espace

Élaboration de plans techniques

Techniques de vente

Merchandising

Informatique : pack,office et logiciels CAO/DAO