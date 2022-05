Solenne ESCARBOUTEL

Après l’obtention de mon Baccalauréat Scientifique, j'ai effectué des études en Sciences Economiques à l’Université de Toulouse Capitole (UT1) . Au cours de ces 5 années d'études, j'ai ainsi obtenu un DEUG "Economie et Gestion", une Licence et un Master 1 en "Statistiques et Econométrie" puis un Master 2 en "Sciences Economiques" en me spécialisant dans les "Relations Industrielles et Création de Compétences".



En 2008, j’ai exercé le métier de gestionnaire de recouvrement dans la société IGREC certifiée en qualité ISO 9001. Cette première expérience m’a permis notamment de gérer un portefeuille de 800 entreprises-clientes du fournisseur de photocopieurs de la marque Canon.



En 2009, j'ai souhaité élargir mon expérience professionnelle en effectuant un stage de Chargée d’Etudes Marketing dans un cabinet de conseils spécialisé dans le domaine du management de la qualité. A la suite de ce stage, j'ai été reconduite en CDI qui m'a permis d'assurer les fonctions de Chargée d’Etudes Marketing. J’occupe actuellement, dans l'entreprise Vitalis Consulting (site web : http://www.vitalis-consulting.com ), les fonctions de Responsable Paie, Gestion Administrative et Qualité.



En tant que Responsable Paie et Gestion Administrative, je suis chargée de la réalisation de l'ensemble des étapes de la paie et je gère les déclarations d’embauche, la rédaction et l'exécution courante des contrats de travail du personnel depuis l'embauche dans l’entreprise jusqu'au départ éventuel de la firme. Je suis en charge de toutes les fonctions administratives et juridiques liées à la préparation et à l’établissement des bulletins de paie. Aussi, je suis en charge du contrôle et de la validation des notes de frais recouvrées par le personnel.



En tant que Responsable Qualité, je veille au respect des procédures de la norme ISO 9001 tout en garantissant la conformité et le maintien d’une démarche Qualité au sein de l'ensemble des activités de l'entreprise. Pour cela, j’établis des tableaux de bord et je construis les indicateurs KPI qui sont destinés à améliorer le système Qualité de la firme. J'ai notamment permis le renouvellement en 2011 du label Qualité de la société et effectué le suivi de la certification en 2012 et 2013.



Ma fonction Chargée d’Etudes Marketing m'a permis de concevoir des questionnaires, d'effectuer les analyses statistiques des résultats et de rédiger des rapports de synthèse grâce aux logiciels « Net Survey » (outil de conception et de diffusion de questionnaires) et « Ethnos » (outil de traitement statistique de données). En parallèle, j’exploitais les rapports d’audits qui ont été réalisés sur la qualité de près de 900 garages Michelin. J'effectuais l'analyse statistique des résultats obtenus puis je validais ou invalidais l’attribution du label qualité du garage.



Je reste à l'écoute d'opportunités qui me permettrait de prendre de nouvelles responsabilités et de me confronter à de nouveaux objectifs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Statistiques

Qualité

Paie

Communication

Marketing

Ethnos

Audit

Gestion de projet

Comptabilité

Gestion administrative