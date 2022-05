Solenne FRADET

Titulaire d'un master Biosciences mention imagerie cellulaire. Je me suis récemment reconvertie en Programmaion en Python C et C++

je cherche activement un poste permettant d'appliquer et mettre au services les compétences que j'ai pu développer pendant ma formation POEI

Je suis passionnée par la programmation en général et aime le travail en équipe!!



Mes compétences :

Tissue Culture > Cell Culture

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Biochimie

Traitement d'images

Biologie moléculaire

Microscopie confocale