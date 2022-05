Solenne G.

Après avoir travaillé dans le secteur médico-social puis dans le domaine de la relation clients, je me suis réorientée vers la gestion de la paie.



A ce titre, j'ai obtenu le titre professionnel de gestionnaire de paie à l'AFPA de Caen en juin 2017.



Désireuse de mettre rapidement en pratique mes compétences nouvelles, je recherche maintenant un poste de gestionnaire de paie sur le secteur Caen/Bayeux.



Mes compétences :

Création et mise à jour de dossiers clients

SENS DU SERVICE CLIENT

Techniques d’écoute et d’entretien

Utilisation courante de l’outil informatique et de

Travail en équipe et en réseau