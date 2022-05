Solenne GAYET

Je suis une jeune femme dynamique et motivée.

Mon parcours atypique m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques et pratiques.

Je connais les exigences et les capacités requises pour exercer les fonctions de technicienne de laboratoire.

Sérieuse, déterminée, autonome, je possède les qualités d’adaptation indispensables au travail d'une entreprise à grande échelle. Je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me sont confiées. Je sais prendre des initiatives et aime particulièrement le travail d'équipe.



Mes compétences :

Microbiologie

Analyse chimique

Formulation cosmétique

Contrôle qualité

Affaires réglementaires