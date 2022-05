Solenne HARDY

Compétences RH :

- administration du personnel (contrats de travail etc.) : salariés y compris apprentis, stagiaires et VIE

- paie et charges sociales (volume : 300 paies en général, maximum : 2000 paies et/ou 8 Sociétés)

- formation initiale (alternance) et continue : plan, CBC/CIF/DIF avec achat de prestations auprès des OF

- recrutement : sourcing, création de CVthèque(s), présélection, entretiens, relations écoles, accueil et intégration des nouveaux collaborateurs

- intérim : rédaction des offres en partenariat avec les responsables opérationnels, relations avec les ETT (accords-cadres) et les intérimaires, pré-validation des factures

- communication interne dont relations avec les partenaires sociaux et communication corporate

- veille juridique (réglementaire et jurisprudentielle)



Mes compétences :

Intérim

Paie

Recrutement

Veille sociale

Communication

Gestion administrative du personnel

Gestion de crise

Coaching individuel

Formation professionnelle continue

Formation interne

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes et Outlook

Hypervision, HR Access, Sage paie et comptabilité

Héraclite et Neeva Formation, Sextant SIRH

Assistanat