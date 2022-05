Solenne LAGOUTTE

Ayant tout juste obtenu une licence en Marketing et Vente ainsi qu'un DEES en Communication, actuellement en poste en tant que Conseillère de Vente chez ZARA.

Je reste tout de même ouverte à toutes propositions, en effet je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer un contrat d'apprentissage en alternance dans le cadre d'un Master Entrepreneuriat.

J'aime découvrir de nouvelles choses, avoir de nouvelles responsabilités et de nouveaux objectifs.

D'un naturel curieux et dynamique, je sais m'adapter aux différentes situations.



Je vous laisse découvrir à travers ce site-cv l'ensemble de mon parcours professionnel et scolaire ainsi que différentes informations complémentaires sur moi-même.