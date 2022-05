Solenne LAURIÈRE

Bonjour,



Responsable éditoriale au sein du groupe Solocal (ex Pages Jaunes), j'ai particpé au lancement de la filiale Smartprivé (site Internet de vente privée de loisirs) en tant que première rédactrice. Mes compétences et mon implication dans mon travail m’ont permis d’évoluer jusqu’à mon poste actuel.



Mon travail au sein de la société :

- Management de l’équipe interne (rédacteurs, chargés photo et graphiste) et externe ; gestion des plannings et des délais ; animation et évaluation du pôle.

- Gestion de l’animation éditoriale du site : mise à jour et création de contenus ; création des supports print (plaquettes commerciales) ; coordination et contrôle du contenu réalisé ; gestion des validations avant mise en ligne ; mise en ligne ; gestion de l’e-mailing quotidien et événementiel ; gestion des réseaux sociaux.

- Gestion des projets transversaux (évolutions back-end, refonte site, amélioration et enrichissement site…).

- Communication / marketing : conception et gestion de la communication interne et externe ; pilotage des projets (jeux concours, publicité, dossier de presse…).

- Elaboration de la charte éditoriale ; formation des nouveaux rédacteurs.



Passionnée de gastronomie, j'anime avec une amie un blog culinaire :

http://lespotinsgourmands.wordpress.com/



Bonne journée à vous, et n'hésitez pas à me contacter (même pour bavarder).



Solenne



Mes compétences :

Rédacteur web

Journaliste

Édition

Préparation de copie

SEO

Rédacteur

Rédaction

Mise en page

Correcteur rédacteur

Emailing

Marketing