Assistante d'édition et ingénieur culturel et chargée de projet, spécialisée dans le développement du livre.



Relecture et correction sur manuscrit. Maîtrise du code typographique

Suivi éditorial du manuscrit au BAT et recherches iconographiques.

Gestion de projets éditoriaux.

Création d'entreprise (Gestion - Droit) et Relation Client.



Mes compétences :

Édition

Iconographe

Communication

Graphiste

Gestion de projet

Management éditorial