Solenne LITOLFF

Actuellement (et depuis 3 ans) en CDI animatrice des ventes et formatrice pour la marque Yves Saint Laurent - L'oréal Luxe sur le secteur Bretagne.



Auparavant manager chez Séphora.



CAP esthétique et Bac professionnel commerce en alternance.

BTS assistante de gestion en alternance chez Total Gaz.



Mes compétences :

Prise en Charge

Formatrice

Autonomie professionnelle

Maquilleuse professionnelle

Soins visage

Accueil clients

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Vente

Conseil

parfumerie

Itinérante

Multi-enseignes

Suivi stagiaires

Suivi chiffré

Merchandising

Organisation d'évènements

Commandes et gestion de stock