Solenne MEKHISSI

- Gestion de flotte et planning de maintenance: suivi technique, Traitement et analyse des Technical Log book, Ordonnancement des travaux en ligne et en base. Ordonnancement des visites type Check A, Check C.

- Engineering: analyse et suivi des exigences de la réglementation et des autorités aériennes , des publications technique, des documents constructeur, élaboration de programme d’entretien. Elaboration, analyse et prise en compte des statuts et historique d’aéronefs.

- Autre: mise à jour et contrôle de base de données