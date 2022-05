Solenne QUERE

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la communication/événementiel.

Disponible immédiatement j’ai déjà réalisé des campagnes de promotion en créant des identités visuelles. Je maîtrise plusieurs logiciels PAO (Photoshop, Indesign, Publisher) et pourrai rapidement être opérationnelle sur tout nouveau système en me formant.

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter vite à différentes situations et pourrai ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.







Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Relationnel

Organisation d'évènements

Autonomie professionnelle

Communication

Rigueur

WordPress

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator