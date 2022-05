Solenne RAGOT

Forte d'une expérience professionnelle de 8 années acquise dans le domaine du conseil en entreprise : formations et conseil de proximité auprès des pharmaciens de France, je suis actuellement directrice de clientèle pour la presse professionnelle au sein du groupe Edp Santé pour les revues Profession Pharmacien et L'Entreprise Officinale. En relation avec l'ensemble des interlocuteurs du secteur santé, j'accompagne nos clients dans l'élaboration de leur stratégie de communication publicitaire, la réalisation de support de communication personnalisé



Voici mes compétences-clés :



* Animations de groupes de travail, de sessions de formation en techniques de vente et techniques de communication



* Conseil économique, marketing et relationnel auprès des pharmaciens de toute la France



* Gestion de la relation clients



* Conduite, pilotage de projets



* Aisance relationnelle



* Sens de l’écoute



* Sens de l’observation



* Force de conviction



* Diplomate, créative, efficace



* Faculté d’adaptation importante : nombreux déplacements partout en France avec interlocuteurs différents et missions à mener



* Dynamique et enthousiaste !