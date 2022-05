Solenne SIBILLOT

De formation initiale en biostatistique, j’ai choisi de m’orienter vers les métiers liés à la qualité dans le secteur sanitaire.



J’ai pu, tour à tour, accompagner des établissements MCO puis SSR dans leurs démarches de certification en tant que chargée de mission puis responsable qualité/gestion des risques.



La taille des établissements sanitaire m’a permis de m’occuper de l’ensemble de la démarche, qu’il s’agisse de la coordination de la gestion des risques, de l’application des droits des patients, ou de la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles.



J’ai également participé à la formalisation de la démarche éthique, de développement durable, et aux dossiers d’éducation thérapeutique.



Dynamique et rigoureuse, je recherche aujourd’hui un poste en temps partiel ou des missions ponctuelles dans la région.



Par la suite, j'aimerais développer mon activité dans le secteur social.

N'hésitez pas à me contacter.