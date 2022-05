Solenne THEVENET/GRÉAU

Je souhaite retravailler dans le domaine du commerce tout en étant sédentaire.

Un poste d'assistante commerciale/administrative me conviendrait parfaitement car mes expériences précédentes m'ont permis d'acquérir toutes les compétences requises pour ce poste.

Souriante, volontaire, autonome, organisée et sérieuse, je suis sûre que mon profil vous intéressera et vous donnera envie de me rencontrer.



Mes compétences :

Bon relationnel

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Environnement

Décoration

Gainage/ collage

Couture

Audit

Purchase Orders

Microsoft Excel

Microsoft Word