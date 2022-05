Solenne VARCIN

Titulaire d’un Master 1 obtenu à l’E.S.I.V. de la Chambre de commerce des industries de Paris.



Dynamique et investie, j’ai acquis au cours des 15 derniers mois au sein d’une entreprise de la grande distribution, les qualités d’adaptation et de communication me permettant de travailler en équipe et je ne crains pas les responsabilités.



Cette expérience m’a permis d’aborder l’ensemble des aspects de l’élaboration et du suivi d’une collection au sein d’une grande structure en passant de la présentation des tendances, du développement des produits et du montage de la collection à la relation fournisseurs comprenant le suivi de produits. Le poste que j’occupais nécessitait des qualités de rigueur, de contact et d’autonomie afin de proposer une offre qui réponde au mieux aux besoins.





J’ai une réelle passion pour la mode, la culture artistique et les voyages. Un métier, proche du produit, m’intéresse tout particulièrement.



Mes compétences :

Prêt à porter

textile

Cuir

Mode

Chaussure