Soler RÉMI

Diplômé d'un Master en Management en filière "Audit & Expertise comptable", délivrant notamment 5 UE sur 7 du DSCG je prépare actuellement en parallèle les 2 UE restantes. En continuité avec mes deux années d'expériences professionnelles dans la comptabilité et le contrôle de gestion, je poursuis aujourd'hui ma carrière professionnelle en tant que responsable administratif et financier.



Mes compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse

Normes comptables

Esprit d'équipe

Esprit de défit et amélioration continue

Capacité d'adaptation et d'implication

Finance d'entreprise

Marchés financiers