Solicités MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SoliCités est une association essonnienne à but non lucratif qui informe, accompagne et conseille les particuliers, entreprises, associations et collectivités de l'Essonne dans leurs démarches vers un développement durable.



Située à Viry-Chatillon, elle est née en 2007, autour d’un membre fondateur et est composée aujourd'hui d'une équipe dynamique de plus d'une dizaine de salariés qui travaillent dans une ambiance conviviale.



Gardant l'esprit de transversalité du développement durable, l'association traite de nombreux sujets comme l'énergie, l'écologie sociale et familiale, l'alimentation, la santé, les déchets ou l'eau.



L’association mène de nombreuses actions auprès de publics ciblés :

- Animation de plusieurs réseaux : Énergie 91, EDD91, etc. ;

- Mise à disposition d'un centre de ressources ;

- Permanences téléphoniques et physiques d’un Espace Infos Énergie ;

- Multiples évènements de sensibilisation (ateliers, débats, conférences, animations pédagogiques).





