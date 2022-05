Je me nomme ASSIMA Solim et je suis de nationalité togolaise. je suis titulaire d'une licence en gestion commerciale et financiere et j'ai eu la chance de vivre une belles expérience professionnelle a la BIA-TOGO. actuellement, je suis comptable dans une société qui fait de l'import et export commerce général installée à lomé au TOGO. je m'adapte vite à mon environnement de travail et j'aime que le travail soit bien fait.



Mes compétences :

Microsoft word

Excel

SAARI COMPTA100