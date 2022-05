Solim PITASSA

Etudiante de 24 ans en Master en Communication à Supdecom - Montpellier, j'ai eu à faire plusieurs stages, dans différents domaines de la communication ce qui m'a permis d'avoir une approche concrète de ces activités et d’éclaircir mon projet professionnel.

Ceci m'a également permis d’appliquer les connaissances théoriques en communication apprises lors de ma formation. J’ai notamment appris la création de différents supports de communication (logos, cartes de visite, flyers…) et j’ai pu également participer à l’organisation de conférences de presses ou événements grand public.

La polyvalence, la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe et les connaissances acquises au cours de ma formation sont des atouts qui me permettraient de répondre aux besoins des entreprises



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Indesign

Adobe