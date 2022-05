Solin Kevin GOGBEU

Je suis Ingénieur diplômé en Assurances et sciences actuarielles de l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Cote d'Ivoire).

Je cumule deux années d'expérience dans l'audit et le conseil des compagnies d'assurance et de réassurance au bureau régional de KPMG Afrique Subsaharienne Francophone.

Je dispose d'une bonne connaissance des pratiques de l'audit dans le secteur assurance et de la comptabilité des opérations d'assurances et de réassurance.



Mes compétences :

Audit

Comptabilite des operations d'assurances et de rea

Audit interne

Evaluation des provisions techniques en assurance

Droit des assurances

Droit comptable OHADA

Reporting IFRS secteur assurance