Je suis étudiante en M1 de Psychologie à Bordeaux, je viens d'arriver dans la ville je cherche donc à me créer un réseau professionnel. Je suis volontaire, engagée et passionnée. Je désire me former au maximum à travers différents stages de professionnalisation.



Mes compétences :

Ecoute

Autonomie professionnelle

Organisation