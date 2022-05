Soline GODET

Directrice de l'animation du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, j'ai des compétences dans l'accompagnement et la mise en réseau d'entreprises. Mon rôle est de permettre aux entreprises de la filière parfum-cosmétique (PME et groupes) de rester compétitives sur le marché mondial et de créer de l'emploi en France.

J'agis également sur l'organisation et la stratégie du pôle qui grâce aux différents programmes de recherche, actions de communication, congrès, colloques et salons professionnels a aujourd'hui une visibilité mondiale.

Enfin, je suis en relation étroite avec les services de l'Etat et les collectivités locales pour l'organisation de la politique de notre pôle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Réseau