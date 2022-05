Soline KOUAME

Madame, Monsieur,

Après avoir obtenu mon BTS Managemnt des Unités Commerciales en alternance au CFA CODIS, je souhaite aujourd’hui poursuivre mes études en intégrant une licence dans le domaine du développement Commercial et du Marketing en alternance au CFA CODIS





Ayant un attrait prononcé pour le commerce et le marketing, je souhaiterais mettre en application les différentes techniques de vente que j’ai pu acquérir lors de mes précédentes expériences professionnelles ainsi que grâce à mon BTS Management des Unités Commerciale.

En effet, mes expériences dans le commerce m’ont permis d’exécuter des tâches telles que : le conseil auprès de la clientèle, la mise en œuvre de techniques de vente, la mise en valeur des produits sur le point de vente, la mise en place de la PLV et d’animations selon la période commerciale.



Je possède une rapidité d’apprentissage et une soif de connaissance inébranlable. Je dispose également d’un bon relationnel et d’une conscience professionnelle avérée qui faciliteront l'exécution des missions, que vous accepteriez de me confier. De plus ayant déjà effectué une formation en alternance, j’ai pu constaté les bénéfices de ce type d’enseignement : cours théorique en rapport avec ce qu’il se passe en entreprise et constater les exigences. Intégrer votre équipe serait pour moi un véritable tremplin pour la suite de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising