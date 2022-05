Soline LANON

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Après avoir suivi des études d'esthétique et avoir reçu mon Certificat d'aptitude professionnelle et un Baccalauréat professionnel , je suis actuellement en brevet de technicien supérieur en négociation relation clients , afin d'être formée en tant que commerciale.



Motivée et ambitieuse je souhaiterais cumuler mes deux formations afin de devenir commerciale dans les produits cosmétiques.



Mes compétences :

Accueillir des clients

Comprendre les besoins d'un client

Créer des outils d'aide à la vente

Analyser la concurrence

Créer une base de données sur Access

Relancer par téléphone des clients

Gérer un stock

Tenir un agenda

Tenir une caisse

Utiliser des logiciels bureautiques