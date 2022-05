Soline PICARD

Ingénieure en horticulture spécialisée en santé du végétale et environnement, je recherche un poste de chargée d'étude en agro-environnement, de formatrice professionnelle ou d'animatrice dans un cadre associatif (jardinage, gestion des espaces urbains). Je suis actuellement formatrice au CFPPA de Rivesaltes où je coordonne les actions liées à l'utilisation des produits phytosanitaires (certiphyto notamment). Dynamique et sensibles aux problématiques environnementales je souhaite orienter ma carrière vers la transmission de mes connaissances et de mes savoirs faire. La lecture de mon CV vous donnera plus de détails sur mes compétences.