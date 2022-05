Solis SOLIS

Solis est une agence commerciale. Son métier est unique et complexe : mettre sur les marchés les produits de ses industriels.

Ecouter attentivement les marchés et ses acteurs analyser et définir une stratégie sur le long terme.

Externaliser sa force commerciale représente de réels avantages pour une entreprise. Vous pourrez ainsi vous consacrer à temps plein sur votre stratégie ainsi qu’à la gestion et la production. Nous nous occupons de toute la partie acquisition, fidélisation clients.

Un savoir-faire acquis en 30 ans. Diriger part trois personnes issus de la grande distribution.

Introduits dans les centrales alimentaires, bricolage, matériaux, magasins spécialisés