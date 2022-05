Sollis ENERGIE

SOLLIS, cabinet de conseil opérationnel spécialisé sur le domaine de l'Energie et de l'Eau. Sollis est expert en Système de Management de l'Energie (SME) afin de vous aider au mieux dans la gestion de vos consommations et de vos dépenses énergétiques !



Notre vision : Une approche globale de l'énergie au sein des organisations.

Notre objectif : Permettre à nos clients de bénéficier des évolutions des marchés de l’énergie en optimisant la dépense énergétique (MWh, M€, …) et en recherchant l’optimum du Système Energétique et Environnemental.



Nous agissons sur 5 domaines d'optimisation directement applicables sur l'électricité, le gaz et l'eau :



- Optimiser les achats d'énergie : Optimisation tarifaire & Contrôle Facture, Analyse des contrats, Valorisation de vos effacements, Contrats de Performances Énergétiques, Certificats d'économie d'énergie...



- Diminuer les consommations énergétiques : Audit Énergétique et Technique, Étude de faisabilité, Vérification de la performance énergétique...



- Participer au développement des énergies renouvelables : Montage de projets, Études d'opportunités pour les technologies innovantes, Suivi réglementaire...



- Former et développer les compétences : Formations inter et intra- entreprise, Organisations de petits déjeuners thématiques, Newsletter énergie...



- S'engager pour un développement durable : Bilan carbone, Management des émissions de gaz à effet de serre, Certifications, Analyse du cycle de vie...



Sollis s'engage pour une meilleure maitrise des systèmes énergétiques en agissant aussi bien sur les leviers techniques que financiers afin de bâtir une politique énergétique en impliquant l'ensemble des personnes concernées par l'Energie.



